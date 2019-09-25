2019-09-25T04:21:08+03:00
Происшествия

«Смотрите, моя бэйбочка»: интимные фото красноярской девушки стали поводом для вымогательства

Сейчас преступника ищут [эксклюзив kp.ru]
Татьяна РЯБИНИНА
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Если тайная переписка станет явной, этим могут воспользоваться вымогатели.Если тайная переписка станет явной, этим могут воспользоваться вымогатели.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы Лиля и Кирилл живут вместе уже несколько лет, и романтические отношения у них не только в реальности, но и в переписке. Девушка время от времени посылает возлюбленному фото интимного характера. Казалось бы, личная переписка никого не волнует. Еще как волнует! В итоге из двух влюбленных Лиля и Кирилл превратились в фигурантов уголовного дела о вымогательстве. Вот как это было.

Однажды днем на работе Лиля получила в социальной сети «Привет» от Кирилла. Девушка ответила, но после этого перестала заглядывать в соцсеть, поскольку была сильно занята. В это время поступило второе сообщение, в котором была написано «слушай, скидывай 3 тысячи рублей на эту карту, или твои фото на стенке у всех друзей», номер карты и время на раздумье, 5 минут.

Девушка увидела эти сообщение намного позже, сразу зашла в соцсеть на страницу Кирилла и увидела свои фото без нижнего белья с подписью «Смотрите, моя бэйбочка».

Кирилл и Лиля обратились в полицию, чтобы выяснить, кто именно вмешался в их переписку и вымогал деньги.

Идет следствие. И есть повод задуматься, а стоит ли давать нечистым на руку людям повод для вымогательства?

ИСТОЧНИК KP.RU

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