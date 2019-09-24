2019-09-24T16:49:48+03:00
Происшествия

Житель Зеленогорска похвалился в соцсетях стрельбой из своего окна

Полиция начала проверку
Ася ЖУКОВА
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Житель Зеленогорска похвалился в соцсетях… стрельбой из своего окна.Житель Зеленогорска похвалился в соцсетях… стрельбой из своего окна.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Мужчина из Зеленогорска Красноярского края похвалился в соцсетях пальбой из собственного окна. Об этом сообщил newslab со ссылкой на источник в полиции.

По данным наших коллег, все произошло в к конце сентября. Молодой человек по неизвестной пока причине устроил стрельбу в своем дворе. А после выложил видео в инстаграм.

Шокированные соседи написали заявление в полицию, по нему начата проверка. В квартире «стрелка» уже побывал участковый. Обнаружен и изъят карабин с патронами

Уже известно: у стрелка не самая лучшая репутация. Несколько лет назад его ловили пьяным за рулем. К тому же у мужчины есть судимость – за разбой. Примечательно, что суд оказался до странности лояльным, ограничившись условным сроком. Тогда как максимальное наказание по статье – до восьми лет лишения свободы плюс полумиллионный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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