Шанхай на виадуке любви. Шашлычные у Центрального парка суд снова отправил под снос

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-24T15:52:46+03:00

Шашлычные у Центрального парка суд снова отправил под снос. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Шашлычные у Центрального парка опять постановил снести суд. Напомним, изящная колоннада на виадуке, куда раньше приезжали фотографироваться влюбленные, давно превратилась в неприглядный «Шанхай».

- Чад от мангалов, постоянный шум, тут даже кур держали! – пишут в соцсетях.

Убрать «шашлычки» пытались давно. В мае 2018-го мэрия подала иск в арбитражный суд против тех, кто застроил мост. Однако владелец фуд-зоны попытался спасти заведения, оспорив постановление администрации.

И вот накануне, 23 сентября, выяснилось: апелляцию владельцев шашлычных Третий арбитражный суд не удовлетворил. А, значит, 15 незаконных строений, портящих вид и воздух, должны быть ликвидированы.

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Поворот, прямо скажем, предсказуемый: мэрия подала иск в арбитражный суд на владельцев колоннады, соединяющей выход из центрального парка с набережной. Требование – очистить сооружение от летних кафе. Предсказуемый – потому что шашлычками, забившими одну из самых красивых площадок, возмущалось большинство горожан (Подробности).

Как изящная колоннада в центре Красноярска превратилась в неприглядную фуд-зону

В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей. (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU