Главой крупнейшей УК Красноярска стал бывший чиновник из Новосибирска

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-24T11:56:59+03:00

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Новым руководителем крупнейшей управляющей компании города «Жилищные системы Красноярска» стал Илья Сиводедов. Это бывший исполняющий обязанности мэра города Обь Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее главой УК «ЖСК» была Наталья Жавнова. Она занимала эту должность с 2015-го года. За время работы Натальи Владимировны было сделано многое, отмечают в УК:

- Завершилась масштабная работа по переходу домов под управление компании, организован подомовой учет накоплений на счетах многоквартирных домов… Сейчас УК «ЖСК» - стабильная компания, которой доверяют. И главное – в ней сформирована эффективная команда.

К сведению, Илья Сиводедов в жилищной сфере далеко не новичок. Он был заместителем главы города Обь по вопросам строительства, энергетики и ЖКХ, а также начальником комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

По словам нового руководителя, принципы работы компании не изменятся. Однако работу с жильцами обещает вести еще активнее.

ИСТОЧНИК KP.RU