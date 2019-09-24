Главой крупнейшей УК Красноярска стал бывший чиновник из Новосибирска
Новым руководителем крупнейшей управляющей компании города «Жилищные системы Красноярска» стал Илья Сиводедов. Это бывший исполняющий обязанности мэра города Обь Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, ранее главой УК «ЖСК» была Наталья Жавнова. Она занимала эту должность с 2015-го года. За время работы Натальи Владимировны было сделано многое, отмечают в УК:
- Завершилась масштабная работа по переходу домов под управление компании, организован подомовой учет накоплений на счетах многоквартирных домов… Сейчас УК «ЖСК» - стабильная компания, которой доверяют. И главное – в ней сформирована эффективная команда.
К сведению, Илья Сиводедов в жилищной сфере далеко не новичок. Он был заместителем главы города Обь по вопросам строительства, энергетики и ЖКХ, а также начальником комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.
По словам нового руководителя, принципы работы компании не изменятся. Однако работу с жильцами обещает вести еще активнее.
ИСТОЧНИК KP.RU