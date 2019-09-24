Вызывайте экзорциста! Пранкер из Красноярска ставит шок-эксперименты ради лайков

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-24T11:27:13+03:00

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Чего не сделаешь ради хайпа… Видеоблогер из Красноярска Данил Шрайнер ставит шокирующие эксперименты и снимает их на видео. Из недавнего – парень на ходу вскакивает на колесо обозрения в Центральном парке. Звучит вполне себе скромно, но на деле…На кадрах видно: первым делом забирается на забор. А потом подпрыгнув, виснет на кабинке и карабкается внутрь.

- На колесе обозрения прокатился бесплатно, - комментирует с высоты. – Там бабуся какая-то внизу ждет.

Между тем, «бабуся» (видимо, одна из сотрудниц парка) пытается отчитать приятеля блогера, тот снимает все на видео. Но он резко отшивает: «Руки от камеры убрала!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/733824" frameborder="0"></iframe> Прокатился бесплатно на колесе «оборзения». Видео: danil_shrainer, instagram.com.

В финале «опасный поц» (так иронически называют его комментаторы) выскакивает из кабинки, находящейся в метрах полутора над землей, и делает ноги.

- Я ногу подвернул, когда прыгал, слышь? - охает он. На этом запись обрывается.

К слову, свой блог парень ведет примерно два года. За все время набрал чуть больше четырех с половиной тысяч подписчиков. В основном, любителей шок-контента определенного свойства. К примеру, Шрайнер ест живых гусениц, «ловит» головой падающие с крыши шары с водой, набивает тату со своей фамилией на филейной части подружки. А еще бегает голым по городу и гадит с балкона пятого этажа. И все это на камеру.

- Вызывайте экзорциста! – комментят пользователи. – Настоящий «мужик», что тут добавить.

ИСТОЧНИК KP.RU