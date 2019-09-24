Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-24T10:06:58+03:00

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Кредитно-гарантийный портфель корпоративного бизнеса в первом полугодии увеличился на 11% и составил 51,8 млрд рублей. Основным целевым сегментом для роста этого показателя банка в регионе по-прежнему остается средний и малый бизнес, объем которого к началу года увеличился на 12%.. Существенные доли в портфеле его кредитования приходятся на компании, занятые в горно-добывающей промышленности и металлургии (27%), торговле (23%), жилищном и коммерческом строительстве, недвижимости, стройматериалах (15%).

Управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева отметила: «На сегодняшний день стратегическая задача развития бизнеса ВТБ в регионе - совершенствование качества обслуживания клиентов, в том числе за счет внедрения и развития самых современных цифровых сервисов. Трансформация банковских стандартов и продуктов касается как предложений для предпринимателей, так и для розничного сегмента».

Совокупный кредитно-гарантийный портфель банка в регионе по итогам полугодия превысил 124 млрд рублей.