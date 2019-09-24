СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-24T10:05:13+03:00

«Орел и решка» летит в Хакасию. На фото - Ивановские озера в Хакасии. Фото: Александр КОЛБАСОВ

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«Орел и решка» отправляется в Хакасию. Съемочная группа популярного телепроекта будет работать здесь с 25 по 27 сентября, об этом со ссылкой на собственный источник сообщило ИА «Хакасия».

Сундуки, Туимский провал, Тропа Шаманов, Ивановские озера и ледники… Для многих сибиряков это давно любимые места. А для большинства жителей России – настоящая экзотика.

Интересно, что же войдет в серию? По сведениям СМИ, программа съемок готова. Организаторы уже определились с локациями, сделали фото и подводки. Теперь материалы изучают продюсеры в Москве. Говорят, нашли самые колоритные объекты. И не только. Для участия в съемках приглашены артисты театра мод «Алтыр» и ансамбль «Читiген».

Напомним, «Орел и решка» - это проект о путешествиях. В нем двое ведущих: один за выходные в выбранном месте может потратить 100 долларов, а другой – неограниченную (по крайней мере, так озвучивается) сумму. Кому из них повезет, решает монетка.

ИСТОЧНИК KP.RU