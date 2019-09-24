Красноярскую «Балтику» продают с гигантской скидкой

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-24T09:39:14+03:00

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Здание завода «Пикра» в Красноярске могут продать с огромной скидкой - в 65%. Как сообщает «Коммерсант», 12 зданий площадью в 41 тысячу квадратных метров могут достаться новому владельцу всего за 280 миллионов рублей. Такой рекордно низкий ценник установили, чтобы сбыть комплекс с рук до конца текущего года.

Напомним, когда-то «Пикра» была одной из визитных карточек Красноярска. Сейчас здание принадлежит компании «Балтика». И вот уже несколько лет стоит заброшенным. Попытки его продать успехом не увенчались. Возможно, поэтому собственники и пошли на такой шаг, чтобы не нести убытки.

Говорят, время от времени покупатели объявляются. Но тех, кто может эксплуатировать такой большой комплекс, в Красноярске почти нет. Тогда как владелец намерен избавиться от всего завода целиком, опасаясь, что по частям его не реализовать.

После того, как ударят по рукам, все оборудование вывезут. И на площадке можно открыть другое производство. По оценкам экспертов, это вполне реально. Тем более – такая скидка, 65%. Значит, есть вероятность, что уже в нынешнем году у завода появится новый хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU