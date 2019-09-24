Много паутин! Морозную зиму в крае предсказали пауки

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-24T08:50:57+03:00

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Зима в Красноярском крае (а именно на юге территории) может быть суровой. Такой прогноз, сделанный на основе наблюдений за природой, озвучили сотрудники национального парка «Шушенский бор».

Не так давно здесь заметили: по утрам на деревьях особенно много паутины. Ловчие сети покрывают траву, деревья и кусты. Такое бывает неслучайно. Ажурные сети ткут пауки-тенетники. Эти существа способны почуять любое погодное колебание, будь то потепление или похолодание, изменение атмосферного давления или влажности.

Кстати, наблюдая за ними, древний человек делал выводы о том, к чему ему готовиться. А в наше время даже ученые подтвердили: пауки не ошибаются. Пока стоят теплые и сухие дни, плетут паутину, чтобы поймать добычу. Если ловчих сетей много, значит, пауки запасаются основательно – перед холодной зимой.

Между тем синоптики подобные прогнозы не подтверждают. По данным (разумеется, предварительным) Росгидрометцентра, зима у нас обещает быть мягкой. Средняя температура воздуха минус 13-16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU