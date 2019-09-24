Красноярских спортсменок с победами лично поздравил губернатор

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-24T08:29:50+03:00

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Губернатор Красноярского края Александр Усс лично лично поздравил с победами наших спортсменок - стрелка Юлию Зыкову и борца вольного стиля Ольгу Хорошавцеву.

Как сообщили на сайте правительства региона, на чемпионате в Болонье Юлия завоевала золотую медаль личного первенства в стрельбе из винтовки с расстояния 50 метров из положения лежа.

К тому же спортсменка в составе сборной России взяла еще одно золото. В итоге наша команда страны установила новый мировой и европейский рекорды. Но это еще не все: Юля выиграла серебро в командном зачете в стрельбе из винтовки из трех положений (колено, лежа, стоя).

А Ольга Хорошавцева на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане в поединке за бронзу обошла хозяйку соревнований Марину Седневу. В первый раз за 10 лет наша спортсменка – призер чемпионата мира по вольной борьбе среди женщин. Поздравляем!

Александр Усс вручил девушкам и их тренерам благодарственные письма.

- Наш город является одним из крупных спортивных центров страны благодаря таким профессионалам своего дела, как вы. Будем ждать от вас новых побед! – сказал глава края.

ИСТОЧНИК KP.RU