СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-24T07:31:43+03:00

Красноярский край назвали регионом, где чаще всего пропадают дети. На фото - волонтеры группы "Поиск пропавших детей - Красноярск" во время одной из операций.

Кто еще вошел в список?

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Красноярский край стал регионом с наибольшим количеством пропавших детей. Об этом сообщили на сайте следственного комитета России.

Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам розыска детей, что пропали без вести. В 2018-м таких было 13 683, за полгода 2019-го - 8 383. Сейчас большинство уже найдены, поиски 98 еще продолжаются.

Чаще всего дети исчезают в Красноярском и Ставропольском краях, Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, отмечают в ведомстве.

Основные причины пропажи – нет контроля в социальных учреждениях для детей, конфликты в семьях, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни…

- Присутствовавшие обсудили и крайне важный вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов в различных странах, - информируют в СК. - По имеющимся данным, около 800 российских детей могут находиться в таких лагерях в Ближневосточном регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU