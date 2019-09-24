Красноярский край назвали регионом, где чаще всего пропадают дети
Красноярский край стал регионом с наибольшим количеством пропавших детей. Об этом сообщили на сайте следственного комитета России.
Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам розыска детей, что пропали без вести. В 2018-м таких было 13 683, за полгода 2019-го - 8 383. Сейчас большинство уже найдены, поиски 98 еще продолжаются.
Чаще всего дети исчезают в Красноярском и Ставропольском краях, Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, отмечают в ведомстве.
Основные причины пропажи – нет контроля в социальных учреждениях для детей, конфликты в семьях, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни…
- Присутствовавшие обсудили и крайне важный вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов в различных странах, - информируют в СК. - По имеющимся данным, около 800 российских детей могут находиться в таких лагерях в Ближневосточном регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU