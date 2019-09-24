В Красноярск приехал генеральный прокурор Юрий Чайка
Красноярск посетил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он прибыл в город в понедельник, 23 сентября, и останется на несколько дней, сообщили сразу несколько сетевых ресурсов.
Также есть данные, что накануне трассы на подъезде к городу были временно перекрыты, дополняет ТВК. Очевидцы заметили проезжающую там колонну машин ведомства.
По некоторым сведениям, цель визита генерального прокурора России в Красноярск – проведение совещания с коллегами из Сибири. Предварительно: оно намечено на среду, возможная площадка – здание краевой администрации.
Главной темой совещания станет острая ситуация, сложившаяся в связи с лесными пожарами, охватившими тайгу Сибири летом этого года, передают источники.
«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU