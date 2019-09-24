Одинаково серые. Новые ограждения за 20 млн установят в Красноярске

СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-24T06:03:53+03:00

Новые ограждения за 20 млн установят в Красноярске. На фото - ржавые заборы на Мира, 2017 год. Фото: Роман КАЗАКОВ.

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В Красноярске на установку заборов потратят 20 миллионов рублей. Такой лот появился на сайте государственных закупок. Подрядчик должен заменить старые заборы на новые. И все это больше чем на 800 улицах - в центре, Октябрьском районе, на Взлетке…

Ограждения будут трех видов: барьерные, пешеходные или декоративные. Но выполненные в едином стиле: из металла, одинаково серые.

Напомним, история с ограждениями в Красноярске обсуждается с 2017 года. Тогда установленные у дорог заборы стали критиковать в соцсетях. Кто-то даже сравнил их с кладбищенскими оградками. В результате около 30 километров конструкций снесли.

Однако вскоре проблема возникла вновь. В числе прочих подключилась ГИБДД с требованием ограждения вернуть. Ведь, к примеру, у переходов они нужны для обеспечения безопасности пешеходов. Сейчас вопрос об их установке на таких участках решается. Но нужно понимать: лишние заборы возвращать не будут, сообщил «7 канал». Если новые и появятся, то не массово. И только там, где рекомендует ГИБДД.

А установка ограждений за 20 миллионов – это обычный контракт по замене сломавшихся/поврежденных конструкций, уточняют в мэрии. Работы должны выполнить до 20 декабря нынешнего года. Причем все заборы будут на гарантии, так положено.

ИСТОЧНИК KP.RU