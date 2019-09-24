Из-за ремонта моста на Маерчака район Красноярска встал в пробках

СЕГОДНЯ 05:20 2019-09-24T05:20:58+03:00

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Из-за ремонта моста через Бугач на улице Маерчака в Железнодорожном районе Красноярска начались пробки. Серьезные заторы наблюдаются на самой Маерчака, а также на Свободном и Калинина, поэтому участок лучше объезжать, рекомендуют в пресс-службе городской администрации.

- Сейчас мост отремонтирован наполовину, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск местные жители. – Первой перекрывали ту часть, что в сторону центра. Мы думали: все, встанем в пробках. Но нет, движение особенно затруднено не было. На днях эту часть открыли. И перекрыли следующую – в сторону Калинина. И вот тут-то возникла совсем другая картина – постоянные заторы. Так что действительно в объезд быстрее.

Напомним, работы продолжатся с июля до 21 ноября. Переправу давно должны были обновить: поэтому ремонтируют не только проезжую часть, но и несущие конструкции.

Еще раз: стороны перекрывают поочередно. Пока одна закрыта, по другой организовано движение (по одной полосе в каждом направлении).

- Специалисты регулируют движение, меняют режимы работы светофоров буквально вручную, - комментируют в пресс-службе. – Но значительных изменений эти меры не приносят.

Так что горожан просят отнестись к ситуации с пониманием. И временно исключить участок из своего маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU