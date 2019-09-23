ВТБ разместил 9,5 млрд рублей бюджетных средств Красноярского края

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-23T14:25:05+03:00

По итогам четырех конкурсов министерства финансов Красноярского края банк ВТБ признан победителем трех отборов на размещение временно свободных средств краевого бюджета в размере 9,5 млрд рублей. Сроки открытия депозитов составят от 35 до 70 дней.

Изменить размер текста: A A

Размещение средств на счетах регионального минфина позволит краевому бюджету получить дополнительное финансирование в размере более 107 млн рублей.

Отбор предложений проводился среди кредитных организаций, имеющих высокую степень финансово-кредитной надежности. По его результатам, между ВТБ и министерством финансов Красноярского края было подписано генеральное соглашение, определяющее условия взаимодействия по размещению средств бюджета. Документ предоставляет банку право участвовать в отборе заявок на заключение договоров депозита.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «В стратегических задачах ВТБ — дальнейшее повышение уровня удовлетворенности работы клиентов с банком, в первую очередь за счет комплексного подхода к решению финансовых вопросов, а также развития цифровых платформ коммуникаций. Мы готовы предоставить самые современные инструменты управления денежными средствами как региональным компаниям, так и субъектам федерации. Победа в конкурсе краевого министерства финансов для нас важна, и мы надеемся, что сотрудничество с Красноярским краем позволит придать новый импульс развитию ВТБ в регионе».

Реклама