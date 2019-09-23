Правительство Хакасии «по собственному желанию» покидает Константин Харисов

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-23T15:52:18+03:00

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В правительстве республики Хакасия наметилась кадровая перестановка. Стало известно, что в отставку уйдет исполняющий обязанности заместителя главы региона Константин Харисов. Сообщение об этом появилось на официальном портале правительства республики.

Предварительно известно, что чиновник написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Официальная причина, которую озвучил Константин Харисов - семейные обстоятельства. Напомним, свою должность он принял в начале июля текущего года. В ведении чиновника были такие направления работы, как дорожная сфера, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Также он курировал тарифную политику.

Напомним, в правительство республики Константин Харисов пришел после работы в отделе региональной экономики Министерства регионального развития Российской Федерации и в отделе стратегического развития Министерства транспорта Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU