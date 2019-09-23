2019-09-23T15:24:46+03:00
Общество

В Красноярске на 14 отремонтированных дорог стало больше

Из них 11 объектов уже приняли, еще три пока на стадии приемки
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске на 14 отремонтированных дорог стало большеВ Красноярске на 14 отремонтированных дорог стало большеФото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске на 14 отремонтированных дорог теперь стало больше. Из этих объектов 11 уже приняли, еще три находятся в стадии приемки. В первом случае речь идет о трассах на улицах Пушкина, Революции, Чкалова, Карбышева, Курчатова, Парашютная, 3 Августа, Новосибирская, Спандаряна, Краснодарская, Мичурина. Во втором случае подразумеваются улицы Кутузова, Урванцева и Глинки.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, пока дорожники выполняют дополнительные работы по благоустройству участков дорог после ремонта. Кроме того, подрядчикам за не вовремя сданные объекты начислят пени за каждый день просрочки. Речь идет об улицах Кутузова, Глинки и Урванцева, которые по плану должны были сдать 31 августа.

Отметим, что при за ходом ремонта дорог следили, в том числе общественные контролеры. В этом году в качестве таковых выступили около 60 красноярцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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