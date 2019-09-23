2019-09-23T16:44:13+03:00
Общество

Берег Енисея на острове Молокова в Красноярске стал чище

На уборку территории собрались больше тысячи человек
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Берег Енисея на острове Молокова в Красноярске стал чищеБерег Енисея на острове Молокова в Красноярске стал чищеФото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярске навели порядок берег Енисея на острове Молокова. Тотальную чистку территории устроили в минувшие выходные в рамках экологического марафона «Чистые берега Сибири». Об этом сообщили в региональном министерстве экологии и рационального природопользования. В общей сложности порядок навели на территории площадью девять гектаров. Здесь, как правило, отдыхают горожане, сюда приходят полюбоваться красотами гости города.

В общей сложности на субботник пришли больше тысячи человек. Среди участников уборки были также сотрудники различных ведомств, администрации Красноярска, представители ВОО «Русское географическое общество», Енисейского бассейнового водного управления, краевого центра мониторинга качества окружающей среды, дирекции по особо охраняемым природным территориям и музея геологии Центральной Сибири и АО «Автоспецбаза».

Напомним, в крае собираются рекультивировать земли и навести порядок на территориях в руслах рек. Эти мероприятия помогут улучшить экологические условия проживания у водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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