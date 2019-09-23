Азартных бизнесменов в Красноярске подвела любовь к играм и незаконному заработку

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-23T15:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске обнаружили и ликвидировали подпольное казино. По версии следствия, организаторами незаконно бизнеса были двое мужчин. Одному из них 36 лет, второму 41 год. Приятели сообразили, как можно быстро заработать денег и реализовали свою идею. Однако фигуранты не учли, что занимаются не совсем законным делом, за которое однажды придется заплатить и возможно свободой.

Как рассказали в пресс- службе СУ СК России по Красноярскому краю, казино задержанные организовали в нежилом помещении на улице Взлетной. Во время обыска правоохранители обнаружил работающий зал игровых автоматов. При этом вход в заведение был открыт только ограниченному кругу лиц.

Правоохранители нашли и изъяли 12 автоматов и документацию. Сейчас следователи устанавливаются обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU