2019-09-23T15:08:02+03:00
Происшествия

Азартных бизнесменов в Красноярске подвела любовь к играм и незаконному заработку

Казино фигуранты организовали в нежилом помещении на улице Взлетной
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Азартных бизнесменов в Красноярске подвела любовь к играм и незаконному заработкуАзартных бизнесменов в Красноярске подвела любовь к играм и незаконному заработкуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске обнаружили и ликвидировали подпольное казино. По версии следствия, организаторами незаконно бизнеса были двое мужчин. Одному из них 36 лет, второму 41 год. Приятели сообразили, как можно быстро заработать денег и реализовали свою идею. Однако фигуранты не учли, что занимаются не совсем законным делом, за которое однажды придется заплатить и возможно свободой.

Как рассказали в пресс- службе СУ СК России по Красноярскому краю, казино задержанные организовали в нежилом помещении на улице Взлетной. Во время обыска правоохранители обнаружил работающий зал игровых автоматов. При этом вход в заведение был открыт только ограниченному кругу лиц.

Правоохранители нашли и изъяли 12 автоматов и документацию. Сейчас следователи устанавливаются обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Хакасии «по собственному желанию» покидает Константин Харисов
В Красноярске на 14 отремонтированных дорог стало больше
Берег Енисея на острове Молокова в Красноярске стал чище
В Красноярске «скорая» попала в ДТП
ВТБ разместил 9,5 млрд рублей бюджетных средств Красноярского края
В Красноярске больше 300 дошколят сдали нормативы ГТО
Работница отделения связи в Красноярске забрала чужие выплаты и перевод
Над реками в Красноярском крае нависла экологическая угроза
Красноярцы устроили «Кросс нации 2019» во Всероссийский день бега
После дискотеки один умер, пять пострадавших: в Хакасии машина вылетела с дороги и перевернулась
В Красноярске появился памятник Дмитрию Хворостовскому
В Красноярском крае выросли редкие «земляные звезды»
Продавала дом и отдала деньги мошенникам жительница Красноярского края
В Красноярском крае возрождают речной туризм на Енисее
Красноярская «Площадь Мира» первой в России получила премию Европейской музейной академии
Мест в детских садах Красноярска станет на 70 процентов больше
Работодатель в Красноярском крае заплатит штраф за ошибку при трудоустройстве
В Красноярском крае потушили еще один лесной пожар