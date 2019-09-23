2019-09-23T13:57:09+03:00
Спорт

В Красноярске больше 300 дошколят сдали нормативы ГТО

Фестиваль «ГТО – подтянись к движению!» проходил с 6 по 20 сентября на базе школ и на стадионах «Водник» и «Динамо»
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске больше 300 дошколят сдали нормативы ГТОВ Красноярске больше 300 дошколят сдали нормативы ГТОФото: пресс-служба администрации Красноярска
Изменить размер текста:

В Красноярске больше 300 дошкольников сдали нормативы ГТО. Ребята проходили тестирование в рамках фестиваля «ГТО – подтянись к движению!». К слову, до выполнения нормативов в городских детских садах проводили акции, регистрировали потенциальных участников.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, фестиваль проходил с 6 по 20 сентября на базе школ №№150, 23, 79, 4, 144. Также в качестве спорт площадок использовали гимназию №9 и стадионы «Водник» и «Динамо». Среди заданий для детей были бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и другие.

Отметим, что самым сложным заданием для детей оказалось метание теннисного мяча в цель. В целом знаки отличия получили 195 дошкольников. Из этих ребят 10 детей заработали «золото», 120 – «серебро» и 65 – «бронзу».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Хакасии «по собственному желанию» покидает Константин Харисов
В Красноярске на 14 отремонтированных дорог стало больше
Берег Енисея на острове Молокова в Красноярске стал чище
В Красноярске «скорая» попала в ДТП
Азартных бизнесменов в Красноярске подвела любовь к играм и незаконному заработку
ВТБ разместил 9,5 млрд рублей бюджетных средств Красноярского края
Работница отделения связи в Красноярске забрала чужие выплаты и перевод
Над реками в Красноярском крае нависла экологическая угроза
Красноярцы устроили «Кросс нации 2019» во Всероссийский день бега
После дискотеки один умер, пять пострадавших: в Хакасии машина вылетела с дороги и перевернулась
В Красноярске появился памятник Дмитрию Хворостовскому
В Красноярском крае выросли редкие «земляные звезды»
Продавала дом и отдала деньги мошенникам жительница Красноярского края
В Красноярском крае возрождают речной туризм на Енисее
Красноярская «Площадь Мира» первой в России получила премию Европейской музейной академии
Мест в детских садах Красноярска станет на 70 процентов больше
Работодатель в Красноярском крае заплатит штраф за ошибку при трудоустройстве
В Красноярском крае потушили еще один лесной пожар