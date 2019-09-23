В Красноярске больше 300 дошколят сдали нормативы ГТО

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-23T13:57:09+03:00

Фестиваль «ГТО – подтянись к движению!» проходил с 6 по 20 сентября на базе школ и на стадионах «Водник» и «Динамо»

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В Красноярске больше 300 дошкольников сдали нормативы ГТО. Ребята проходили тестирование в рамках фестиваля «ГТО – подтянись к движению!». К слову, до выполнения нормативов в городских детских садах проводили акции, регистрировали потенциальных участников.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, фестиваль проходил с 6 по 20 сентября на базе школ №№150, 23, 79, 4, 144. Также в качестве спорт площадок использовали гимназию №9 и стадионы «Водник» и «Динамо». Среди заданий для детей были бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и другие.

Отметим, что самым сложным заданием для детей оказалось метание теннисного мяча в цель. В целом знаки отличия получили 195 дошкольников. Из этих ребят 10 детей заработали «золото», 120 – «серебро» и 65 – «бронзу».

ИСТОЧНИК KP.RU