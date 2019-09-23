Работница отделения связи в Красноярске забрала чужие выплаты и перевод

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-23T13:28:47+03:00

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В Красноярске перед судом предстанет сотрудница отделения связи. Женщину обвиняют в присвоении денег красноярцев. По версии следствия женщина, пользуясь своими полномочиями руководителя, завладела деньгами, которые предназначались для выплат, а также прибрала к рукам денежный перевод в сумме 175 тысяч рублей.

- Началось расследование с обращения в полицию сотрудников службы безопасности Красноярского отделения связи. Они рассказали, что в ходе внутренней проверки выявлены неправомерные действия сотрудницы. Информацию проверили, факт присвоения подтвердился, руководителя задержали, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

В отношении 39-летней фигурантки возбудили уголовное дело. За присвоение чужих денег женщина рискует лишиться свободы на срок до шести лет. Сейчас материалы находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU