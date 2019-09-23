В Красноярске появился памятник Дмитрию Хворостовскому

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-23T10:40:40+03:00

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В Красноярске установили памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. На торжественную церемонию открытия монумента собрались родственники и друзья известного исполнителя.

Родственники Дмитрия Хворостовского. Фото: Правительство Красноярского края

Как отметили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края, памятник занял свое место на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств. К слову, годом ранее на этом месте заложили капсулу с прахом выдающегося сибирского вокалиста.

Семья Хворостовского. Фото: Правительство Красноярского края

Напомним, поработать над памятником пожелали 11 скульпторов со всей страны. В итоге честь увековечить память оперного певца выпала заслуженному художнику России Владимиру Усову и архитектору, члену Союза архитекторов России, доценту кафедры «Скульптура» Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского Андрею Касаткину.

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ИСТОЧНИК KP.RU