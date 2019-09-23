2019-09-23T11:25:42+03:00
Происшествия

После дискотеки один умер, пять пострадавших: в Хакасии машина вылетела с дороги и перевернулась

Среди пострадавших двое несовершеннолетних
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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После дискотеки один умер, пять пострадавших: в Хакасии машина вылетела с дороги и перевернуласьПосле дискотеки один умер, пять пострадавших: в Хакасии машина вылетела с дороги и перевернуласьФото: Мария ЛЕНЦ
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В ночь с 22 на 23 сентября на трассе «Бея-Очуры» случилась жуткая авария. По предварительной информации, один человек погиб, пятеро выжили, но получили травмы. Известно, что во время пути машина Nissan Pathfinder вылетела с дороги, врезалась в бетонную опору и перевернулась. За рулем иномарки находился нетрезвый водитель.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по республике Хакасия, происшествие случилось на 17 километре обозначенной трассы. Машина двигалась со стороны деревни Новокурск в сторону села Сабинка.

Пока известно, что водитель отделался ушибом мягких тканей лица и переломом пальца кисти. В госпитализации, по словам врачей, он не нуждался. Среди пострадавших пассажиров были два несовершеннолетних – одному 15, другому 16 лет. Мужчина и женщину доставили в больницу с множественными травмами головы и многочисленными ушибами разных частей тела. Еще один пассажир погиб на месте. К слову, ни водитель, ни пассажиры не пристегивались ремнем безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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