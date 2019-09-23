2019-09-23T12:10:12+03:00
Спорт

Красноярцы устроили «Кросс нации 2019» во Всероссийский день бега

Желающие побегать собрались Татышев-парке
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Красноярцы устроили «Кросс нации 2019» во Всероссийский день бегаКрасноярцы устроили «Кросс нации 2019» во Всероссийский день бегаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Красноярске прошел «Кросс-наций 2019». Символично, что это спортивное мероприятие устроили во Всероссийский день бега. Желающие поразмяться собрались в Татышев-парке, откуда и стартовали на разные дистанции. После торжественного открытия прошел массовый забег на два километра, в котором приняло участие более двух тысяч красноярцев и гостей города.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, сначала пробежали бегуны на дистанции 10 километров «Познай себя». В соревнованиях участвовали 282 любителя бега в 12 возрастных категориях. Лидером забега среди мужчин стал Андрей Путинцев. Он преодолел путь за 31 минуту 17 секунд. Победительницей стала Алина Черных, ее результат – 41.58.

Отметим, что награждение победителей прошло на торжественном открытии праздника «Кросс нации». Участники получили Кубки, медали и денежные сертификаты на пять тысяч рублей. Также среди наград были часы от партнера мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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