Над реками в Красноярском крае нависла экологическая угроза
В Красноярском крае на реками Казыр, Табрат, Можарка и Таятка может нависнуть экологическая угроза. Обращение с таких содержанием направили в региональное министерство экологии и рационального природопользования. Взволнованные жители деревень Гуляевка, Черемшанка и Петропавловка Курагинского района, а также активисты Общероссийского народного фронта просят власти провести проверку.
- В частности нужно выяснить, как влияют изыскательские работы, необходимые для разработки месторождения Ак-Суг и дальнейшего строительства горно-обогатительного комбината, на экологическую безопасность указанных рек, - прокомментировали в пресс-службе ОНФ в Красноярском крае.
Вдоль реки Казыр сейчас прокладывают дорогу, чтобы по ней ездили большегрузные машины. Местные жители боятся, что работы негативно скажутся на экологическом состоянии водоемов. Также есть вероятность, что в водоемы будут попадать медно-молибденовые руды, а значит вода будет непригодна к употреблению. Между тем, вода из реки Кызыр – это единственный источник питьевой воды для селян.
ИСТОЧНИК KP.RU