2019-09-23T12:52:17+03:00
Общество

Над реками в Красноярском крае нависла экологическая угроза

Речь идет о водоемах, откуда деревенские жители берут питьевую воду
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Над реками в Красноярском крае нависла экологическая угрозаНад реками в Красноярском крае нависла экологическая угрозаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае на реками Казыр, Табрат, Можарка и Таятка может нависнуть экологическая угроза. Обращение с таких содержанием направили в региональное министерство экологии и рационального природопользования. Взволнованные жители деревень Гуляевка, Черемшанка и Петропавловка Курагинского района, а также активисты Общероссийского народного фронта просят власти провести проверку.

- В частности нужно выяснить, как влияют изыскательские работы, необходимые для разработки месторождения Ак-Суг и дальнейшего строительства горно-обогатительного комбината, на экологическую безопасность указанных рек, - прокомментировали в пресс-службе ОНФ в Красноярском крае.

Вдоль реки Казыр сейчас прокладывают дорогу, чтобы по ней ездили большегрузные машины. Местные жители боятся, что работы негативно скажутся на экологическом состоянии водоемов. Также есть вероятность, что в водоемы будут попадать медно-молибденовые руды, а значит вода будет непригодна к употреблению. Между тем, вода из реки Кызыр – это единственный источник питьевой воды для селян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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