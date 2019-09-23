В Красноярском крае выросли редкие «земляные звезды»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-23T10:20:14+03:00

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В Красноярском крае выросли необычные грибы, которые называют «земляными звездами». Удивительной формы растения довольно редкое явление на территории России. К тому же найти его можно преимущественно в южных регионах. Отметим, что необычные грибы внесены в Красную книгу Красноярского края.

- Нашли «земляные звезды» в Перовском лесничестве парка. Основные тела этих грибов находятся под землей, где образуется своеобразный мешочек. В процессе дозревания шапка выходит на поверхность, ее верхняя внешняя часть лопается, концы заворачиваются. В таком виде геаструм становится похож на звезду с мягкими губчатыми лучами, - рассказали в национальном парке «Шушенский бор».

Как отметили специалисты, к лимитирующим факторам относятся узкая экологическая амплитуда вида и нарушение мест обитания вследствие вырубки лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU