В Красноярском крае возрождают речной туризм на Енисее

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-23T08:58:04+03:00

Для этого из Санкт-Петербурга уже доставили теплоход «Максим Горький»

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В Красноярском крае собираются возродить речной туризм на Енисее. Для этого в краевую столицу уже доставили из Санкт-Петербурга по Северному морскому пути теплоход «Максим Горький». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

К слову, начало работы в этом направлении – это большое историческое событие. Когда-то речные перевозки были визитной карточкой Красноярска. Теперь же на это проект возлагают еще и надежды на развитие культуры и инфраструктуры городов и районов, стоящих на Енисее.

Сейчас в регионе уже разрабатывают туристический маршрут. В планах заказать заводу в Санкт-Петербурге строительство двух круизных лайнеров вместимостью около 220 пассажиров.

В связи с тем, что больше половины промышленных и жизненно важных грузов в регионе доставляется сегодня именно водным путем, в ближайшие годы руководство региона уделит особое внимание обновлению пассажирского и грузового речного флота, а также развитию инфраструктуры Северного морского пути.

ИСТОЧНИК KP.RU