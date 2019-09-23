Красноярская «Площадь Мира» первой в России получила премию Европейской музейной академии

СЕГОДНЯ 08:19 2019-09-23T08:19:12+03:00

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Музейный центр «Площадь Мира» из Красноярска стал первой в России площадкой, которая получила премию Европейской музейной академии. К слову, комплекс стал еще и четвертым по счету, которого удостоили столь престижной награды.

Как сообщили в министерстве культуры Красноярского края, итоги отбора подвели ежегодном заседании в Любляне. Чуть ранее, в июле 2019 года в Музейный комплекс в числе других 20 музеев номинировали на эту премию.

Отметим, что музейный центр «Площадь Мира» отметили в номинации Luigi Micheletti Award. Награду в этом случаю вручают инновационным музеям в мире современной истории, промышленности и науки. Как сообщили в самом музейном центре, было еще три финалиста в различных номинациях. Среди них, Astra National Museum в Румынии, The Workers Museum в Дании и Sir John Monash Centre во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU