2019-09-23T07:30:23+03:00
Общество

Мест в детских садах Красноярска станет на 70 процентов больше

К слову, за последние шесть лет в городе уже открылись 47 дошкольных учреждений
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Мест в детских садах Красноярска станет на 70 процентов большеМест в детских садах Красноярска станет на 70 процентов большеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске планомерно увеличивают количество детских садов. Напомним, масштабное строительство, реконструкция и капитальный ремонт дошкольных учреждений начали еще в 2012 году. Тогда среди дошколят были около 34 тысяч детей, сейчас количество мест в детсадах превышает 52 тысячи.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в планах до 2021 года увеличить количество мест до 57 тысяч. За несколько лет емкость учреждений увеличится в целом на 70 процентов.

Отметим также, что за последние шесть лет в городе уже открыли 47 новых детских сада. Такого результата удалось добиться за счет реализации нескольких мероприятий. В планах за три года обустроить еще 19 новых учреждений. К примеру, до конца 2019 года более полутора тысяч дошколят пойдут в семь детских садов - в микрорайонах «Белые росы» и «Преображенский», в Покровском, Солонцах-2 и на Бугаче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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