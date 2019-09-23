Работодатель в Красноярском крае заплатит штраф за ошибку при трудоустройстве

СЕГОДНЯ 06:59 2019-09-23T07:07:02+03:00

Коррупционер в Красноярском крае заплатит штраф за ошибку при трудоустройстве Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае руководителя подразделения привлекли к административной ответственности за ошибку при трудоустройстве нового сотрудника. Дело в том, что мужчина забыл уведомить прежнего работодателя «новобранца», который прежде был государственным служащим. При этом выполнить формальность нужно было в 10-дневный срок. Это требование действующего законодательства.

Как сообщили в пресс- службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры, данный инцидент расценили как нарушение требований закона «О противодействии коррупции». Директору филиала внесли представление. По итогам рассмотрения документа виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности в виде штрафа.

Казалось бы, незначительный недочет обернулся для руководителя подразделения штрафом в 20 тысяч рублей. Такую сумму нарушитель заплатит государству за ошибку при трудоустройстве бывшего государственного служащего.

ИСТОЧНИК KP.RU