2019-09-23T07:07:02+03:00
Общество

Работодатель в Красноярском крае заплатит штраф за ошибку при трудоустройстве

Недочет оценили в 20 тысяч рублей
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Коррупционер в Красноярском крае заплатит штраф за ошибку при трудоустройствеКоррупционер в Красноярском крае заплатит штраф за ошибку при трудоустройствеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае руководителя подразделения привлекли к административной ответственности за ошибку при трудоустройстве нового сотрудника. Дело в том, что мужчина забыл уведомить прежнего работодателя «новобранца», который прежде был государственным служащим. При этом выполнить формальность нужно было в 10-дневный срок. Это требование действующего законодательства.

Как сообщили в пресс- службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры, данный инцидент расценили как нарушение требований закона «О противодействии коррупции». Директору филиала внесли представление. По итогам рассмотрения документа виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности в виде штрафа.

Казалось бы, незначительный недочет обернулся для руководителя подразделения штрафом в 20 тысяч рублей. Такую сумму нарушитель заплатит государству за ошибку при трудоустройстве бывшего государственного служащего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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