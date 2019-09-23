Полицейские в Красноярске сдали кровь для детей, пострадавших в дорожных авариях

СЕГОДНЯ 06:01 2019-09-23T06:57:49+03:00

Такая акция должна не только помочь ребятам, но и привлечь внимание взрослых к безопасности дорожного движения

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Полицейские в Красноярске стали участниками всероссийской акции по сбору донорской крови. Так правоохранители не только смогли помочь детям, которые пострадали в дорожных авариях. Другая цель акции – привлечь внимание родителей и водителей к безопасности дорожного движения. Также стражи порядка внесли свою лепту в повышение общей культуры поведения участников дорожного движения.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, среди инспекторов полка ДПС встречаются люди с очень редкой группой крови, например, IV с отрицательным резус-фактором. К слову, правоохранители не в первый раз участвуют в донорских акциях.

Автолюбителей и пешеходов в Красноярске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может обернуться трагедией не только для вас, но и для постороннего человека.

ИСТОЧНИК KP.RU