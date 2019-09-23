2019-09-23T05:00:33+03:00
Экономика

Презентация Красноярского края прошла в столице Японии

Представители региона представили экономический, инвестиционный и туристический потенциал
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Презентация Красноярского края прошла в столице Японии ФОТО: управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского краяПрезентация Красноярского края прошла в столице Японии ФОТО: управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края
Изменить размер текста:

Красноярский край презентовали в столице Японии. Представители региона рассказали потенциальным зарубежным партнерам об экономическом, инвестиционном и туристическом потенциале. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Отметим, что японские компании особенно заинтересовались комплексным инвестиционным проектом «Енисейская Сибирь». Также азиатские бизнесмены обратили внимание на проект по созданию Красноярской технологической долины и агропромышленного парка «Сибирь».

К слову, Интерес к сотрудничеству с Красноярским краем проявили более 50 японских компаний. Некоторые из них также изъявили желание узнать больше о поставках дикоросов из сибирского региона, предметов декоративного искусства, сувениров эвенкийских производителей и другой продукции малого и среднего бизнеса. Кроме того, бизнесмены заявили о своем желании посетить природные заповедники Красноярья, путешествовать в Енисейск и к озеру Виви, увидеть водопады плато Путорана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае возрождают речной туризм на Енисее
Красноярская «Площадь Мира» первой в России получила премию Европейской музейной академии
Мест в детских садах Красноярска станет на 70 процентов больше
Работодатель в Красноярском крае заплатит штраф за ошибку при трудоустройстве
В Красноярском крае потушили еще один лесной пожар
Полицейские в Красноярске сдали кровь для детей, пострадавших в дорожных авариях
За лодочными прогулками в Красноярском крае присмотрят инспекторы
В Красноярске изменили график движения электропоездов
Антискользящая разметка в Красноярске исчезает под колесами авто
Школьники из Красноярска «ЗаСтолбили чистоту» в местном заповеднике
Красноярцы помогли найти пропавшего 71-летнего дедушку
«Пассажиры бросили зажатого в салоне водителя»: в Красноярске произошла серьезная авария с участием трех машин
Из красноярского заповедника «Столбы» спасатели эвакуировали ребенка с острой болью в животе
На окраине Красноярска загорелся склад
Требовал деньги и грозил сжечь: в Шарыпово задержали мужчину, который дважды пытался ограбить АЗС
В Красноярске на предстоящей неделе существенно похолодает
В Красноярске иномарка врезалась в «скорую», поворачивающую налево через три ряда
Житель Хакасии из ревности разгромил чужую машину
За неделю доверчивая жительница Красноярска перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
Нашли под завалами. В Красноярском крае при пожаре в бане погиб ребенок
Горел только диван. Двое детей погибли после пожара в Красноярском крае
Из-за реконструкции «Исторического квартала» снесли деревья в центре Красноярска
Комика из Красноярска «посадили» на 5 лет за четверостишие Тютчева
Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл очередной турнир по пощечинам, выдержав удары 135-килограммового москвича