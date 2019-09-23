Презентация Красноярского края прошла в столице Японии

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-23T05:00:33+03:00

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Красноярский край презентовали в столице Японии. Представители региона рассказали потенциальным зарубежным партнерам об экономическом, инвестиционном и туристическом потенциале. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

Отметим, что японские компании особенно заинтересовались комплексным инвестиционным проектом «Енисейская Сибирь». Также азиатские бизнесмены обратили внимание на проект по созданию Красноярской технологической долины и агропромышленного парка «Сибирь».

К слову, Интерес к сотрудничеству с Красноярским краем проявили более 50 японских компаний. Некоторые из них также изъявили желание узнать больше о поставках дикоросов из сибирского региона, предметов декоративного искусства, сувениров эвенкийских производителей и другой продукции малого и среднего бизнеса. Кроме того, бизнесмены заявили о своем желании посетить природные заповедники Красноярья, путешествовать в Енисейск и к озеру Виви, увидеть водопады плато Путорана.

ИСТОЧНИК KP.RU