Презентация Красноярского края прошла в столице Японии
Красноярский край презентовали в столице Японии. Представители региона рассказали потенциальным зарубежным партнерам об экономическом, инвестиционном и туристическом потенциале. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Отметим, что японские компании особенно заинтересовались комплексным инвестиционным проектом «Енисейская Сибирь». Также азиатские бизнесмены обратили внимание на проект по созданию Красноярской технологической долины и агропромышленного парка «Сибирь».
К слову, Интерес к сотрудничеству с Красноярским краем проявили более 50 японских компаний. Некоторые из них также изъявили желание узнать больше о поставках дикоросов из сибирского региона, предметов декоративного искусства, сувениров эвенкийских производителей и другой продукции малого и среднего бизнеса. Кроме того, бизнесмены заявили о своем желании посетить природные заповедники Красноярья, путешествовать в Енисейск и к озеру Виви, увидеть водопады плато Путорана.
ИСТОЧНИК KP.RU