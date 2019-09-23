2019-09-23T04:33:37+03:00
Общество

В Красноярске изменили график движения электропоездов

Корректировки связаны с работами по развитию инфраструктуры на участке «Чернореченская – Малиногорка»
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске изменили график движения электропоездовВ Красноярске изменили график движения электропоездовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Красноярске изменили график движения электропоездов, курсирующих в западном направлении. Это вынужденная мера в связи с работами по развитию инфраструктуры на участке «Чернореченская – Малиногорка».

Как сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги, согласно новому графику с 24 по 26 сентября пригородный электропоезда №6315, которые курсируют сообщением «Красноярск – Чернореченская», будут отправляться со станции «Красноярск» на 36 минут позже, то есть в 9:21, а не в 8:45, как прежде. Соответственно прибывать на станцию «Чернореченская» в состав будет в 12:34, а не в 11:58.

Отметим, что 26 сентября по измененному графику поедут электропоезда №6340 «Чернореченская – Красноярск». Составы будут отправляться со станции «Чернореченская» на 57 минут позже, то есть в 7:45, а не в 6:47, прибывать на станцию «Красноярск» поезд будет в 10:49, а не в 9:59. Время указано местное. Пассажиров убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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