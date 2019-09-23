2019-09-23T03:59:48+03:00
Общество

Антискользящая разметка в Красноярске исчезает под колесами авто

А надпись влюбленного на дороге держится годами
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Антискользящая разметка в Красноярске исчезает под колесами авто ФОТО: интернет-газете «Newslab»Антискользящая разметка в Красноярске исчезает под колесами авто ФОТО: интернет-газете «Newslab»
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В Красноярске решили поэкспериментировать с антискользящей разметкой на дорогах. Специальную краску уже нанесли в районе одной из остановок в центре краевой столицы. Работы выполнили в ночь на 20 сентября, однако на следующий же день разметка стала буквально исчезать под косами машин. Об этом сообщили в интернет-газете «Newslab».

Такой нонсенс не смогли обойти вниманием сами горожане, которые с удовольствием делились фотографиями в социальных сетях уже не совсем четкой разметки.

По предварительной информации, краска сделана из специальных материалов, которые не дают наледи образоваться. Мэр со своей стороны заметил, если этот опыт будет успешным, в следующем году красных полос на остановках станет больше. Теперь же горожане задаются вопросом, почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже в течение суток почти слазит? При этом надпись на той же дороге, сделанная каким-то романтиком о том, что он любит свою единственную, второй год держится?

ИСТОЧНИК KP.RU

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