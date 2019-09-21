2019-09-21T17:18:54+03:00
Происшествия

Нашли под завалами. В Красноярском крае при пожаре в бане погиб ребенок

Обнаружили его возле печи
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Нашли под завалами. В Красноярском крае при пожаре в бане погиб ребенокНашли под завалами. В Красноярском крае при пожаре в бане погиб ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Богучанском районе Красноярского края утром 21 сентября произошел страшный пожар, на котором погиб ребенок. По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, сообщение пожарным поступило в 11.25 по местному времени. В одном из частных домов полыхнула баня и летняя кухня. Уже через пару минут, в 11.27, на месте была пожарная цистерна. Позднее к пожарному подоспели и другие. Всего на тушении работали 14 человек и 5 единиц техники.

В 12.20 пламя локализовали. Площадь составила 24 квадратных метра. Пока одни спасатели тушили открытое пламя, другие уже приступили к разбору завалов на той территории, которую удалось отбить у огня. Тогда и обнаружили погибшего ребенка, в бане у печи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия и причина пожара.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования семье погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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