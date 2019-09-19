2019-09-19T15:46:09+03:00
Происшествия

Напился, убил, поджег: жителя Красноярского края обвиняют в убийстве двух женщин

По предварительной версии, на убийство мужчина решился во время ссоры
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Напился, убил, поджег: жителя Красноярского края обвиняют в убийстве двух женщинНапился, убил, поджег: жителя Красноярского края обвиняют в убийстве двух женщинФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель поселка Тура в Эвенкийском районе оказался фигурантом уголовного дела об убийстве. По версии следствия, мужчина покусился на жизни двух женщин, с которыми накануне выпивал.

- Происшествие произошло 18 сентября. Началось все с пожара в квартиру в двухэтажном доме. Огнеборцы приехали на место происшествия, стали тушить, а во время обследования помещения обнаружили два тела. Позже выяснилось, что женщинам было 61 и 65 лет,- прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю.

Правоохранители стали разбираться в инциденте и выяснили, что смерть была насильственной. Вскоре задержали и подозреваемого в убийстве – 55-летнего неоднократно судимого мужчину. Кстати, о не стал отпираться и рассказал, что сам поджег квартиру, чтобы скрыть преступление. А женщин убил, потому что разозлился. Расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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