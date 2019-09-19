В Красноярском крае расследуют 19 уголовных дел из-за поджогов в лесах

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-19T14:17:31+03:00

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В Красноярском крае подвели промежуточные итоги проверок, которые полицейские провели по фактам лесных пожаров и профилактике подобных нарушений. Так, во время рейдов удалось выявить 864 лица, нарушивших требования пожарной безопасности. Также удалось установить личность человека, причастного к уничтожению 20 гектаров леса. Уголовное дело, возбужденное в отношении него уже находится в суде на рассмотрении.

Отметим также, что к ответственности привлекли должностных лиц в Абынском районе за злоупотребление полномочиями. Их обвинили в вырубке здоровых деревьев на основании фиктивного акта лесопатологического обследования под видом повреждения леса пожарами.

- В рамках профилактики в регионе провели больше 51 тысячи профилактических бесед с населением. Также организовали больше 100 выступлений и публикаций в средствах массовой информации по тематике противопожарной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

К слову, сейчас расследуют 19 уголовных дел по факту умышленного поджога. Решения о возбуждении уголовных дел приняты на основании анализа информации из Министерства лесного хозяйства Красноярского края о пожарах. Сумму ущерба от лесных пожаров в целом оценили в целом в 54 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU