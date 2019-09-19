2019-09-19T14:17:31+03:00
Происшествия

В Красноярском крае расследуют 19 уголовных дел из-за поджогов в лесах

В целом в регионе выявили 864 человека, нарушивших требования пожарной безопасности
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае расследуют 19 уголовных дел из-за поджогов в лесахВ Красноярском крае расследуют 19 уголовных дел из-за поджогов в лесахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае подвели промежуточные итоги проверок, которые полицейские провели по фактам лесных пожаров и профилактике подобных нарушений. Так, во время рейдов удалось выявить 864 лица, нарушивших требования пожарной безопасности. Также удалось установить личность человека, причастного к уничтожению 20 гектаров леса. Уголовное дело, возбужденное в отношении него уже находится в суде на рассмотрении.

Отметим также, что к ответственности привлекли должностных лиц в Абынском районе за злоупотребление полномочиями. Их обвинили в вырубке здоровых деревьев на основании фиктивного акта лесопатологического обследования под видом повреждения леса пожарами.

- В рамках профилактики в регионе провели больше 51 тысячи профилактических бесед с населением. Также организовали больше 100 выступлений и публикаций в средствах массовой информации по тематике противопожарной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

К слову, сейчас расследуют 19 уголовных дел по факту умышленного поджога. Решения о возбуждении уголовных дел приняты на основании анализа информации из Министерства лесного хозяйства Красноярского края о пожарах. Сумму ущерба от лесных пожаров в целом оценили в целом в 54 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подозрительный сыр смутил проверяющих в Красноярском крае
В Красноярске скверы «Универсиады» и «У цирка» обновят к октябрю
В Красноярском крае по поручению губернатора будет разработан проект премирования выдающихся работников культуры
Красноярский край вошел в ТОП-10 по числу победителей лотереи
В Красноярском крае разыскивают неплательщиков-беглецов
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Уникальную ярмарку проведут в Красноярске
Абаканского Робинзона нашли на острове с остатками лодки
Пару из Минусинска осудили за закладки наркотиков
«Большая перемена» в Красноярском крае объединила 37 тысяч школьников
Красноярских детсадовцев научат говорить и по-русски, и по-английски
Военнослужащая из Красноярского края пробежала марафон и выполнила норматив «Мастер Спорта России»
Красноярцы не будут платить за отопление летом
Восстановленные дороги прошли контроль общественников в Красноярском крае
Интернет доберется в 575 социальных учреждений Красноярского края
Предпринимателя осудят в Красноярске за обман иностранца