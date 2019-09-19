2019-09-19T13:36:34+03:00
Общество

Подозрительный сыр смутил проверяющих в Красноярском крае

Лабораторные исследования только подтвердили догадки инспекторов о том, что продукция некачественная
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Подозрительный сыр смутил проверяющих в Красноярском краеПодозрительный сыр смутил проверяющих в Красноярском краеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Красноярском крае провели проверку сыров и выяснили, что не всю продукцию можно назвать качественной. Отметим, что на исследования отдали два образца сыра 45 и 46 процентов жирности. Экспертизу проводили с целью сверить соответствие показателей качества в соответствии с требованиями Таможенного союза «О безопасности молочной продукции».

- Результат проверки показал, что продукция не соответствует нормативной документации. В ходе анализа обнаружили, что у образцов отличался вкус и запах, чувствовалась затхлостью. Товар имел произвольную форму нарезки с наличием плесени, консистенция также была другой, сыр крошился, был мучнистым, - прокомментировали в ФГБУ «Красноярский Референтный Центр Россельхознадзора».

О выявленном нарушении сообщили в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю. Дальше судьбу продукции, возможно и будущее производителя будут решать сотрудники надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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