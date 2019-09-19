Подозрительный сыр смутил проверяющих в Красноярском крае
В Красноярском крае провели проверку сыров и выяснили, что не всю продукцию можно назвать качественной. Отметим, что на исследования отдали два образца сыра 45 и 46 процентов жирности. Экспертизу проводили с целью сверить соответствие показателей качества в соответствии с требованиями Таможенного союза «О безопасности молочной продукции».
- Результат проверки показал, что продукция не соответствует нормативной документации. В ходе анализа обнаружили, что у образцов отличался вкус и запах, чувствовалась затхлостью. Товар имел произвольную форму нарезки с наличием плесени, консистенция также была другой, сыр крошился, был мучнистым, - прокомментировали в ФГБУ «Красноярский Референтный Центр Россельхознадзора».
О выявленном нарушении сообщили в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю. Дальше судьбу продукции, возможно и будущее производителя будут решать сотрудники надзорного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU