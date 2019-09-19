СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-19T13:38:26+03:00

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Красноярский край вошел в ТОП-10 по числу победителей лотереи. Об этом сообщили на первом пресс-брифинге «Столото». Отметим, что чаще всего играют в лотерею люди в возрасте 43 лет. При этом средний доход оценивают в сумму 26 тысяч 590 рублей. Из этой группы участников лотереи 70 процентов работают, 68 процентов состоят в браке, 42 процента имеют детей, 43 процента — высшее образование.

К слову, за последние полгода в регионе появилось 12 миллионеров, которые обогатились за счет выигрышей. За этот период сумма всех лотерейных выигрышей жителей региона составила 322,2 миллиона рублей. Как отметили распространители лотерий, ежедневно выигрышными становятся в среднем семь тысяч 217 билетов.

Отметим также, что чаще больше всего в регионе покупают лотерейные билеты онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU