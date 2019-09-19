Уникальную ярмарку проведут в Красноярске в преддверии Дня пожилого человека

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-19T11:23:18+03:00

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В Красноярске в МВДЦ «Сибирь» на улице Авиаторов, 19 проведут уникальную в своем роде выставку «Дни старшего поколения». Организаторы полагают, что такого плана мероприятие поможет людям, чей возраст перевалил за 50 лет, вести здоровый и главное активный образ жизни.

- Для гостей выставки организуют форумную площадку с круглыми столами, проведут семинары и лекции, устроят мастер-классы и выставку специализированных товаров и услуг. «Дни старшего поколения» – это единое комфортное пространство общения людей старшего возраста, центр актуальных социальных, медицинских, правовых и досуговых услуг, государственных программ и спецпредложений коммерческих организаций, - рассказали организаторы.

На мероприятие приглашают всех желающих. Вход бесплатный. Здесь представители более молодого поколения также смогут найти что-нибудь полезное и нужно для своих родителей. К слову, во время выставки разыграют путевку в санаторий Алтайского края. Это случится 27 сентября, сразу после завершения конкурса «Супербабушка».

ИСТОЧНИК KP.RU