Абаканского Робинзона нашли на острове с остатками лодки

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-19T11:19:30+03:00

Мужчина собирался устроить заплыв рядом с городом, но лодка начала сдуваться прямо во время путешествия

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Житель Абакана решил устроить заплыв близ города. Он купил ради такого «подвига» лодку, привез ее на стареньком велосипеде к северной дамбе и отправился в путешествие. Вот только на полпути 54-летний экстремал обнаружил, что его плавсредство стремительно сдувается.

- Путешественник очень быстро причалил к первому попавшемуся берегу острова. Мужчина позвонил на номер «112», но выяснить у него, где именно он находится, не удалось, потому что телефон сел и связь с ним оборвалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Хакасия.

Спасателям пришлось целый час осматривать территории, где мог бы находиться новоявленный Робинзон. Поиски увенчались успехом. Его эвакуировали с острова, а заодно и остатки лодки, а также старенький велосипед, который экстремал погрузил в лодку перед заплывом. К слову, мужчина разрезал лодку пополам, чтобы на целой части попробовать переплыть протоку. Такой план у него был на случай, если его не найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU