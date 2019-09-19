Сладкую парочку в Красноярском крае осудили за закладки наркотиков

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-19T10:27:05+03:00

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Парень 28 лет и девушка 22 лет решили зарабатывать на жизнь сбытом наркотиков. Чтобы не попасться на противозаконном деле молодые люди использовали бесконтактный способ, то есть делали закладки. Промышляли подельники преимущественно в Минусинске.

- Из материалов дела следует, что задержали фигурантов при попытке сделать закладку. Когда парочку взяли, из тайника забрали вещество и отдали его на экспертизу. Лабораторные исследования подтвердили, что это был синтетический наркотик, - прокомментировали в пресс-службе МВД Красноярского края.

На суде удалось доказать вину подозреваемых. Служители Фемиды также учли, что у фигурантов нашли в общей сложности около 28 граммов запрещенного вещества. Приговором суда парня и девушку признали виновными в незаконном сбыте наркотиков. В качестве наказания молодому человеку назначили пять с половиной лет лишения свободы, а его подельнице – шесть лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU