«Большая перемена» в Красноярском крае объединила 37 тысяч несовершеннолетних
В Красноярском крае завершилась акция «Большая перемена». Среди ее участников были подростки, отдыхавшие в оздоровительных и пришкольных лагерях и юные посетители учреждений культуры. Событие объединило в целом больше 37 тысяч несовершеннолетних.
Цель акции – помочь ребятам выбрать будущую профессию. Ее провели в рамках Стратегии развития профессиональной ориентации населения в регионе. Так, для подростков организовали экскурсии, встречи с профессионалами и профессиональные пробы. Мероприятия проводили на базе 400 предприятий и организаций края, - прокомментировали в региональном агентстве труда и занятости населения.
Отметим также, что школьникам предоставили возможность попробовать себя в деле. Так, ребята побывать в роли атомщиков, военных музыкантов, саперов, кинологов, поваров, библиотекарей и блогеров.
Подробная информация опубликована на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.
ИСТОЧНИК KP.RU