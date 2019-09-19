«Большая перемена» в Красноярском крае объединила 37 тысяч несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-19T09:57:30+03:00

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В Красноярском крае завершилась акция «Большая перемена». Среди ее участников были подростки, отдыхавшие в оздоровительных и пришкольных лагерях и юные посетители учреждений культуры. Событие объединило в целом больше 37 тысяч несовершеннолетних.

Цель акции – помочь ребятам выбрать будущую профессию. Ее провели в рамках Стратегии развития профессиональной ориентации населения в регионе. Так, для подростков организовали экскурсии, встречи с профессионалами и профессиональные пробы. Мероприятия проводили на базе 400 предприятий и организаций края, - прокомментировали в региональном агентстве труда и занятости населения.

Отметим также, что школьникам предоставили возможность попробовать себя в деле. Так, ребята побывать в роли атомщиков, военных музыкантов, саперов, кинологов, поваров, библиотекарей и блогеров.

Подробная информация опубликована на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU