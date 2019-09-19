Красноярских детсадовцев научат говорить и по-русски, и по-английски

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-19T09:21:22+03:00

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В Красноярске появились билингвальные детские сады, где детей одновременно учат говорить и по-русски, и по-английски. Новую систему решили использовать частные детские сады, которые участвуют в муниципальной программе «Счастливое детство». К слову, у первопроходцев в этом направлении уже появились последователи. Так, в комплексе «Покровский» собираются внедрить такую практику в своих детских садах.

- Ребятишки не ходят на занятия по расписанию, не учат буквы, слова и правила. В основе лежит европейская модель билингвального обучения, которую называют погружением в «языковую ванну». Начиная с раннего возраста, дети слышат два языка, обучение происходит в естественной среде в процессе общения с другими детьми и педагогами, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что с детсадовцами занимается англоязычный гувернер. Он ведет беседы на «бытовые» темы, комментирует на иностранном языке каждое свое действие. Сначала дети живут в «иностранном» режиме полдня, через два месяца уже можно оценить уровень их общения.

Родителям в Красноярске полагается «льготное» направление в частные детские сады, которые работают по самым передовым образовательным методикам. Более подробная информация по телефонам 226-13-27, 226-15-06 и 226-15-13.

ИСТОЧНИК KP.RU