2019-09-19T08:34:09+03:00
Недвижимость

О повышенных платежах за отопление предупредили в Красноярском крае

Новые правила расчета применят уже в следующем сезоне
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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О повышенных платежах за отопление предупредили в Красноярском краеО повышенных платежах за отопление предупредили в Красноярском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае собираются откорректировать систему расчетов за отопление. Так, в следующем сезоне жителям региона придется ежемесячно платить за этот ресурс больше. Об этом сообщили на «7 канал».

Однако повода для паники нет – в целом за год сумма платежей за отопление останется прежней. Так получилось, потому что краевые власти поменяли схему расчетов. Проще говоря, сейчас местные жители платят раз в месяц, на самом же деле батареи горячие не круглый год. Теперь же предлагают платить по факту, когда тепло подают в квартиры, то есть с сентября по апрель.

Такой подход также поможет решить извечные споры по перерасчету платежей, которые начинаются весной. Сначала может показаться, что сумма в месяц завышена, но если сложить все платежи за сезон, когда подают отопление, получится тот же результат, что и ранее за весь год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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