2019-09-19T08:52:41+03:00
Общество

Военнослужащая из Красноярского края пробежала марафон и выполнила норматив «Мастер Спорта России»

Наталья Руденко пробежала больше 20 километров за один час 17 минут и 13 секунд
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Военнослужащая из Красноярского края пробежала марафон и выполнила норматив «Мастер Спорта России» ФОТО: Росгвардия по Красноярскому краюВоеннослужащая из Красноярского края пробежала марафон и выполнила норматив «Мастер Спорта России» ФОТО: Росгвардия по Красноярскому краю
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Военнослужащая из Хабаровского края участвовала в марафоне, который проходил в Ярославле. Наталья Руденко во время забега выполнила четвертый норматив «Мастера спорта России». Она пробежала 21,1 километр за один час 17 минут и 13 секунд. К слову, ранее спортсменка выполнила «мастера» в лыжных гонках, в служебном биатлоне и служебном двоеборье.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Красноярскому краю, в соревнованиях участвовали больше семи с половиной тысяч профессиональных атлетов и бегунов-любителей. Все они собрали, чтобы пробежать шестой по счёту Ярославский полумарафон. При этом самому младшему участнику было четыре года, а старшему – 81 год.

Показать себя приехали бегуны из 56 регионов и 295 городов России, а также из девяти стран мира. Среди предложенных дистанций были три километра, 10 километров, 21,1 километр. Маленьким участником нужно было пробежать 300 и 600 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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