Интернет доберется в 575 соцучреждений Красноярского края

СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-19T07:25:21+03:00

С этой задачей собираются справиться до конца 2019 года

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В Красноярском крае собираются провести интернет в 575 социальных учреждений. С этой задачей в регионе пообещали справиться до конца 2019 года. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития края.

Подключения проводят в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». На реализацию идеи из федерального бюджета выделили больше 2,1 миллиарда рублей. В рамках выполняемой работы собираются обеспечить доступом к интернету в целом больше двух тысяч социальных учреждений. Среди них ФАПы, школы, органы местного самоуправления, пожарные части и другие объекты.

При условии обеспечения доступа к интернет удастся создать хорошую инфраструктуру связи в отдаленных и труднодоступных сельских территориях. Это, в свою очередь, повлияет на создание условий для предоставления услуг сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU