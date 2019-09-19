Хитрого предпринимателя осудят в Красноярске за обман иностранца

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-19T06:52:15+03:00

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В Красноярске на скамью подсудимых сядет 34-летний предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, мужчина умудрился выманить у иностранца 2,1 миллиона рублей. Такую сумму потерпевший отдал фигуранту за несуществующую лесопродукцию.

- Во время расследования выяснилось, что житель краевого центра, он же директор общества с ограниченной ответственностью разместил объявление на одном из сайтов. Суть предложения сводилась к продаже лесопродукции. Публикация попалась на глаза одному иностранцу, который и решил обратиться к фигуранту, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Клиент и обвиняемый заключили договор на поставку сосны и лиственницы. Потом иностранец сделал перевод, а продавец не стал выполнять взятые на себя обязательства. В отношении предпринимателя уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU