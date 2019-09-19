2019-09-19T06:20:09+03:00
Общество

В Красноярске задумались о создании торгового дома Беларуси или Минска

Такую задумку представители региона озвучили во время деловой поездки
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске задумались о создании торгового дома Беларуси или МинскаВ Красноярске задумались о создании торгового дома Беларуси или МинскаФото: пресс-служба администрации Красноярска
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Мэр Красноярска находится в Минске с деловым визитом. Сергей Еремин уже побеседовал с Александром Крепак, заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета о возможном сотрудничестве. Позже стороны заключили соглашение о дальнейшей совместной работе в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

- В частности Красноярск и Минск готовы усиленно работать в области спорта. Для этого собираются усилить взаимодействие между спортивными организациями, федерациями и командами. В планах организовать обмен передовым опытом местного управления, - прокомментировали в пресс-службе администрации Красноярска.

Также представители краевой столицы озвучили свои пожелания по созданию в городе торгового дома Беларуси или Минска. Эту тему собираются проработать в ближайшее время.

Также внимание уделили туристическому потенциалу двух городов. Пока Красноярск и Минск не связывают прямые маршруты. Александр Крепак отметил, что городские власти обратятся к авиаперевозчикам, чтобы проработать возможность создания такого рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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