2019-09-19T05:45:02+03:00
Происшествия

В Хакасии нашли мать мертвого младенца, оставленного возле мусорных баков

Тело ребенка нашел дворник в августе этого года
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Хакасии нашли мать мертвого младенца, оставленного возле мусорных баковВ Хакасии нашли мать мертвого младенца, оставленного возле мусорных баковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии нашли мать мертвого младенца, которого нашли возле мусорных баков в Абакане. Страшную находку обнаружил дворник в августе этого года. Мужчина позвонил правоохранителям, что рядом с помойкой в районе дома по улице Пушкина лежит завернутое в полиэтиленовый пакет тело ребенка – новорожденной девочки.

- По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Стали искать мать малышки и вскоре нашли ее. Оказалось, что ребенка родила 18-летняя жительница Абакана, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по республике Хакасия.

Родительница рассказала, что родила сама без посторонней помощи. Однако новорожденный не подавал признаков жизни. Тогда она решила завернуть дочь в полотенце, положила тело в пакет и вынесла его на улицу. Девушка оставила сверток около мусорных баков, недалеко от дома. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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